В школах проверили, как ученики-мигранты знают русский язык

Более 58% учеников-мигрантов успешно сдали школьные тесты на знание русского языка, а 18% знают его плохо или не владеют совсем. Об этом сообщил РБК .

Мониторинг проводили по всей стране. По состоянию на начало этого учебного года, его прошли 154,8 тысячи детей. Для диагностики разработали специальные материалы. На продвинутом уровне требовалось правильно выполнить более половины заданий. В их число входят и аудирование, и говорение, и чтение, и письмо.

Для тех, кто не сдаст это тестирование, авторы предложили проводить до 40 дополнительных уроков русского языка. При этом сами задания, как говорят педагоги, в этом году стали намного проще.

Ранее в Госдуму поступил законопроект, запрещающий брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык.