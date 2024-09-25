Законопроект о санкциях за пропаганду чайлдфри внесут в Госдуму

Законопроект о санкциях за пропаганду идеологии чайлдфри внесут в Госдуму 25 сентября. Об этом сообщила депутат Эльвира Аиткулова, ее процитировало РИА «Новости» .

«Сегодня мы будем вносить законопроект, который разрабатывался совместно с депутатами фракции „Единая Россия“», — заявила она.

У самой Аиткуловой двое детей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект распространится на интернет, фильмы, рекламу и средства массовой информации.

Штрафы за пропаганду могут составить до пяти миллионов рублей для юридических лиц, до 800 тысяч — для должностных, до 400 — для физических.

В начале сентября глава ВЦИОМ Константин Абрамов и депутат Госдумы Нина Останина поспорили о нежелании россиянок рожать детей. Первый объяснял это идеологией потребления, вторая — отсутствием у девушек надежного плеча рядом.