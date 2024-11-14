Законопроект о о спецсчетах для выплат иноагентам внесут в ГД 14 ноября

Парламентарии внесут в Госдуму законопроект о контроле за деятельностью иноагентов. После принятия инициативы они не смогут получать авторские вознаграждения из России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что список иноагентов на данный момент насчитывает 491 человека. Володин объяснил, что эти люди продолжают оскорблять страну и россиян.

«Не стесняясь, рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины», — добавил он.

Спикер ГД назвал такое поведение недопустимым. По его словам, после принятия инициативы доходы от творческой деятельности иноагентов будут поступать на рублевый счет, и находящимися на нем деньгами можно будет распоряжаться только после отмена статуса иностранного агента.

«По решению суда возможно зачисление средств в бюджет. Ставим перед собой задачу — на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении», — подчеркнул Володин.

Ранее Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Сайты с пропагандирующими воздержание от деторождения материалами включат в список запрещенной информации Роскомнадзора.