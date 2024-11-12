Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Государственная дума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект об ограничении идеологии чайлдфри. Он запрещает пропаганду воздержания от деторождения в интернете, СМИ, рекламе и фильмах, сообщило РИА «Новости» .

Сайты и информационные платформы, содержащие материалы, пропагандирующие отказ от деторождения, попадут в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Также запрещается содержащая в себе пропаганду чайлдфри реклама в СМИ.

Кинофильмам, содержащим пропаганду чайлдфри, не выдадут прокатное удостоверение.

За нарушение запрета физические лица оштрафуют на сумму до 400 тысяч рублей, должностные лица — до 800 тысяч рублей, юридические лица — до пяти миллионов рублей.

Одними из авторов инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий усыновлять российских детей гражданам тех стран, где разрешена смена пола. Спикер ГД Володин заявил, что данная мера отгородит детей из России от потенциальных опасностей.