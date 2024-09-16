Проект о цифровых подписках начнут рассматривать в Госдуме на этой неделе

В Госдуме на этой неделе приступят к рассмотрению законопроекта о регулировании услуг цифровых сервисов и платформ, который затронет условия заключения договоров об онлайн-подписках. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Документ предполагает, что в договор об онлайн-подписках будут обязательно вносить информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, а также порядке отказа от услуг. Плюс сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.

«Все это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками», — сказал Володин.

По его словам, необходимо законодательно урегулировать этот вид услуг и защитить права пользователей. Спикер Госдумы подчеркнул, что работу над законопроектом решили начать после жалоб россиян.

Ранее Володин заявил, что в Госдуме начали готовить инициативу о запрете на въезд в РФ членов семей трудовых мигрантов. Законопроект могут принять уже в 2024 году, добавил он.