Закон о наказании за поиск экстремистских материалов призвали пересмотреть

Законопроект от ответственности за поиск запрещенной информации в Сети необходимо отправить на пересмотр после первого возбужденного дела. Об этом в Telegram-канале заявил депутат, вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков.

«Я выступал против закона в Госдуме. Тогда коллеги говорили, что для обычных людей он не станет угрозой. Но вот первое доказательство обратного», — написал он.

Даванков обратил внимание, что за последний месяц запрос «Азов»* вводили более шести тысяч раз, а «РДК»* — более 100 тысяч раз.

«В реестре экстремистских материалов около 5,5 тысячи наименований. Уверен, что миллионы россиян хотя бы раз наткнулись на что-то из списка. Я против того, чтобы их судили. Когда закон превращается в ловушку — его нужно остановить и пересмотреть», — добавил парламентарий.

Ранее уралец подпал под судебное разбирательство по обвинению в поиске запрещенного контента. В его телефоне нашли более 30 ссылок на «Азов»*, РДК* и УНА-УНСО*.

*Запрещенные в России террористические организации.