Фигурант дела за поиск экстремистских материалов читал проукраинские паблики

На Урале начался судебный процесс над молодым человеком, которого обвиняют в поиске запрещенного контента. В его телефоне обнаружили более 30 ссылок на «Азов»*, РДК* и УНА-УНСО*, сообщил Telegram-канал Baza .

Утром 24 сентября 20-летний медбрат Сергей Г. из Каменска-Уральского ехал в автобусе и листал соцсети. По словам его адвоката, он случайно наткнулся на запрещенное содержимое, испугался и попытался все удалить. Однако оператор сотовой связи сообщил об этом в полицию, и Сергея вызвали на допрос.

По информации Baza, в телефоне молодого человека обнаружили десятки ссылок на террористические организации, фотографии с символикой «Азова»* и подписки на проукраинские паблики.

В октябре дело передали в суд, и тогда же состоялось первое заседание. Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», юрист Сергей Барсуков внимательно изучил материалы и подготовил жалобу. Он утверждает, что на его подзащитного оказывали психологическое давление.

Накануне, 6 ноября, в суде прошло второе заседание. Барсуков заявил, что житель Каменска-Уральского невиновен, и обратил внимание судьи на пробел в законодательстве. Он отметил, что даже научный сотрудник, работающий над статьей о запрещенных организациях, может оказаться в зоне риска.

«Из-за него (пробела в законодательстве) будут страдать очень много людей», — подытожил юрист.

С 1 сентября в России начали действовать новые правила КоАП. Теперь за преднамеренный поиск экстремистских материалов в интернете, включая использование VPN, предусмотрена административная ответственность. За переход по ссылке, ведущей на один из 5433 запрещенных ресурсов, человеку грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее дело за призывы к экстремизму возбудили против жителя Набережных Челнов. Мужчина опубликовал сообщение в мессенджере с призывами к экстремистской деятельности против определенной социальной группы.

*Запрещенные в России террористические организации.