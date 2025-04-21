Закон о безналичных сделках с жильем может появиться в России до конца года

Разворотнева: закон о безналичных сделках с жильем могут принять до конца года

В России до конца 2025 года могут принять закон, запрещающий проведение сделок с жильем за наличные деньги, если оно дороже одного миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщила зампред комитета Госдума по строительству и ЖКХ, автор инициативы Светлана Разворотнева.

По ее словам, инициативу уже обсуждали с профессиональным сообществом.

«Безусловно, я ее поддерживаю. Внесем законопроект где-то в июне–июле, в конце сессии. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять», — заявила парламентарий.

Разворотнева добавила, что в документе предоставили международную практику, которая наличные расчеты при приобретении недвижимости «сводит на нет».

Глава Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов уточнил, что законопроект направлен на минимизацию мошеннических рисков и повышение прозрачности сделок на рынке недвижимости.

«Расчеты за квартиры бумажными деньгами „из рук в руки“, когда их буквально приносят в сумках на сделку, или когда крупные суммы передают через банковские ячейки — небезопасные способы», — заключил он.

Ранее брокер Дмитрий Ракута предупредил, что запрет на покупку квартир за наличные может вызвать рост цен.