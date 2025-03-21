Брокер Ракута: запрет на покупку квартир за наличные может вызвать рост цен

Риелторы выступили с предложением запретить приобретение недвижимости за наличный расчет. Однако ипотечный брокер Дмитрий Ракута считает, что эта инициатива может нарушить права потребителей, сообщил сайт KP.RU .

«Здесь палка о двух концах. С одной стороны, какая-то часть доли рынка станет более безопасной, но с другой, подобный запрет нарушает закон о правах потребителей», — пояснил свою позицию эксперт.

По его словам, покупатели должны иметь возможность самостоятельно выбирать предпочтительный способ расчета при покупке жилья. Ограничение в данном случае может спровоцировать повышение цен на недвижимость, считает специалист.

Брокер отметил, что мошенники постоянно находят новые способы обмана и в цифровой сфере. Даже при запрете наличных расчетов аферисты будут искать лазейки, так что рынок существенно не изменится.