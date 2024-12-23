Закативший истерику в самолете российский депутат извинился за свое поведение

Депутат Понажев из Сахалина извинился за скандал в самолете

Депутат Сахалинской областной думы Александр Понажев извинился за устроенный им скандал в самолете, следовавшем из Москвы в Южно-Сахалинск. Свои извинения он написал в Telegram-канале .

«Целиком и полностью признаю свою вину. Я находился в стрессовом состоянии, был сильно уставшим, но это никак меня не оправдывает. Приношу извинения пассажирам и экипажу воздушного судна», — написал Понажев.

Ранее депутата высадили с рейса. Чиновник «закатил истерику» из-за места. Сначала поругался с соседями по девятому ряду, а потом с бортпроводниками.

В сети появилось видео с места событий. На кадрах Понажев кричал, что может себе позволить купить бизнес-класс, но вынужден летать с другими людьми.

В ситуации пришлось разбираться сотрудникам правоохранительных органов. Они вывели депутата из самолета. Из-за скандала рейс задержался на 40 минут.