Концепцию ассоциации по фактчекингу представят на форуме «Диалог о фейках 2.0»

На форуме «Диалог о фейках 2.0», проходящем в Москве, представят концепцию ассоциации по фактчекингу. Об этом заявил генеральный директор АНО «Диалог Регионы», ставшей организатором мероприятия, Владимир Табак.

По его словам, цель концепции — защитить интернет-пользователей от дезинформации.

Всего в работе форума принимают участие более 1000 человек из 65 стран мира, включая США, Китай, Ирландию, Швейцарию, Австралию и многие другие.

Среди самых известных гостей — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, журналист Чей Боуз и экс-помощница Джо Байдена Тара Рид.

Участники мероприятия планируют обсудить влияние фейков на межнациональные конфликты, интернет-мошенничество и развитие искусственного интеллекта. Следить за форумом можно через трансляцию на официальном сайте или через группу «Лапша Медиа» в социальной сети «ВКонтакте».