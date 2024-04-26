Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну | 360°

Общество 26 апреля 2024, 10:55 Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну Суд в Нью-Йорке отменил 23-летний срок за изнасилование кинопродюсеру Вайнштейну Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Нью-Йоркский суд аннулировал приговор по делу о насильственных действиях сексуального характера, вынесенный 72-летнему кинопродюсеру Харви Вайнштейну в 2020 году. Тогда его приговорили к 23 годам заключения. Об этом сообщила газета The New York Times.

Апелляционный суд решил большинством голосов, что в процессе над Вайнштейном судья совершил ошибку. Он допустил к процессу свидетелей, чьи заявления о насильственных действиях со стороны Вайнштейна не относились непосредственно к делу.

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«Злоупотреблением судебными полномочиями является допуск непроверенных обвинений лишь в плохом поведении, которые разрушают репутацию подсудимого, но не проливают света на их достоверность в связи с уголовными обвинениями», — сказала судья Дженни Ривера.

В результате суд пришел к выводу о необоснованности судопроизводства в отношении продюсера.

Однако Вайнштейна не освободят, поскольку в феврале прошлого года российская модель Евгения Чернышова обвинила кинопродюсера в изнасиловании. По этому делу мужчине добавили еще 16 лет тюрьмы.