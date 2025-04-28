Украине нужна денацификация. Так ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова украинскому актеру театра и кино Богдану Бенюку, который призвал бить детей за использование в лексиконе русских слов. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — обратила внимание Захарова.
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, гордость за свою страну невозможно вбить бутылкой по голове.