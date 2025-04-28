Захарова: после денацификации Украины не будут грозить бить детей за русский

Украине нужна денацификация. Так ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова украинскому актеру театра и кино Богдану Бенюку, который призвал бить детей за использование в лексиконе русских слов. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале .

«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — обратила внимание Захарова.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, гордость за свою страну невозможно вбить бутылкой по голове.

Ранее Захарова иронично оценила желание украинских властей признать Колобка своим национальным сказочным персонажем.