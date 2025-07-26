Захарова запустила стикеры в Telegram со своим изображением

Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила в Telegram-канале 13 новых стикеров со своим изображением. Их автором стала школьница, сообщило РИА «Новости» .

Старшеклассница Юлия Василенко призналась, что мечтает в будущем работать в сфере международных отношений. У нее есть хобби — диджитал-арт, благодаря которому ее творчество может увидеть любой гражданин в Сети.

Василенко добавила, что вдохновил ее на эту работу образ представителя МИД. Она отправила стикеры и сразу же получила одобрение без правок.

Ранее Захарова призвала учредить международный день борьбы с русофобией. Один из стикеров дипломат посвятила этой теме.