Нужно учредить международный день борьбы с русофобией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передало РИА «Новости» .

Пропаганда русофобии, по ее мнению, была навязана миру Западом и привела к множеству трагедий. Также Захарова добавила, что до сих пор из-за этой проблемы продолжаются поставки вооружения украинской стороне и происходят убийства детей разных национальностей.

Напомним, что в Италии национальный день против русофобии проведут 27 июля. Его инициаторами выступили активисты и журналисты, возмущенные отменой концерта российского дирижера в королевском дворце Касерты.