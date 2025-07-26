Нужно учредить международный день борьбы с русофобией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передало РИА «Новости».
Пропаганда русофобии, по ее мнению, была навязана миру Западом и привела к множеству трагедий. Также Захарова добавила, что до сих пор из-за этой проблемы продолжаются поставки вооружения украинской стороне и происходят убийства детей разных национальностей.
Напомним, что в Италии национальный день против русофобии проведут 27 июля. Его инициаторами выступили активисты и журналисты, возмущенные отменой концерта российского дирижера в королевском дворце Касерты.
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