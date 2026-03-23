Захарова раскритиковала феминизм в дипломатии

Феминизм в дипломатии и мировой политике перерос в уничижительное отношение к мужчинам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью aif.ru .

По словам дипломата, в международной повестке разговор о равноправии сместился от профессионализма и реальных прав к совершенно другой риторике.

Захарова заявила, что такой подход дискредитировал саму идею борьбы за равные возможности.

«Вместо здорового отстаивания своих прав, если они нарушаются, все это превращается в извращенный феминизм… И само явление, на мой взгляд, позорное. Когда проводятся конференции, на которых уничижительно говорят о мужчинах, а не о том, какой вклад женщины могут внести дополнительно в свою работу», — сказала дипломат.

Захарова также раскритиковала сторонников такого подхода.

В качестве примера она привела экс-министра иностранных дел Германии и председателя Генассамблеи ООН Анналену Бербок.

По мнению представителя МИД, допущенные ею ошибки показали нехватку знаний, политической культуры и дипломатических навыков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила пребывание Бербок на посту председателя ГА ООН в год 80-летия Победы во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне как позор и дьявольскую усмешку.