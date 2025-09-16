Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пребывание Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы дьявольской усмешкой. Своим мнением она поделилась в беседе с ТАСС .

«То, что этот человек, прости господи, оказался на таком посту в год юбилея Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, в год юбилея создания по итогам Второй мировой войны Организации Объединенных Наций — позор, это тоже какая-то, знаете, дьявольская усмешка», — подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила: Бербок не скрывает, что ее дед служил в Третьем рейхе. Более того, она открыто говорит, что гордится его службой. Захарова также усомнилась в том, что Бербок правильно понимает значение термина «мандат». Для нее пост председателя Генассамблеи — просто еще одна площадка для выражения своих идеологических взглядов, а не серьезная ответственность.

«Она не понесла никакой ответственности за то, что сотворилось в Германии. Видимо, полагает, что-то же самое сможет делать и целый год, находясь в зале Генеральной Ассамблеи ООН», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, беда современных западных демократий в том, что на высокие посты попадают люди, которые не только не являются профессионалами в этой области, но и вообще не обладают никакими профессиональными навыками.