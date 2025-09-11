Захарова прослезилась после слов о семье

Захарова прослезилась, рассуждая о семье и женственности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прослезилась, когда делилась рассуждениями о семье. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, дипломат не сдержала эмоций во время выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, когда она обсуждала поведение современных мужчин.

«Мужественность — это способность обеспечить свою семью всем. Это возможность и способность настолько увлечь женщину, что она скажет: „Давай еще раз. Я хочу от тебя ребенка“», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что женственность — это когда представительницы прекрасного пола готовы делиться своей красотой и посвящать ребенка в свою жизнь.

В качестве примера Захарова рассказала историю о соседе, который называл свою невестку «хрустальной вазой».

Такое поведение мужчины к беременной женщины было очень показательным.

По словам дипломата, любая женщина должна для каждого человека «представлять собой особый, чудотворный, сакральный, высший смысл».

Ранее Захарова сообщила, что вывезенные с территории СВО украинские дети находятся в безопасности. За ними присматривают в государственных детских учреждениях.