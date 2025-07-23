В Италии проведут национальный день против русофобии 27 июля. Организаторами выступили активисты и журналисты, возмущенные отменой концерта российского дирижера Валерия Гергиева в королевском дворце Касерты, написал RT.

Мероприятие включает показ документального фильма «Русофобия. История ненависти», снятого телеканалом Russia Today. Показ сопровождается обсуждением проблематики русофобии и влиянием стереотипов на общественное восприятие России.

К инициативе уже присоединились такие города, как Бари и Лука, где пройдет серия акций и митингов в знак протеста против проявлений русофобии.

Отмена концерта Гергиева вызвала реакцию общественности, особенно после комментариев посла России Алексея Парамонова, подчеркнувшего необоснованную предвзятость организаторов.