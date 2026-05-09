Захарова обратила внимание на сохранившуюся цепочку памяти о войне и Победе

Она отметила, что цепочку памяти надорвали в девяностых, но ее удалось восстановить и передать следующему поколению не только через учебники, но и на уровне общения.

«Вот у нас, мне кажется, было ощущение, что этот огонек был где-то только на уровне раскаленного фитиля… Удалось сохранить этот огонь. Огонь победы. Огонь, как эстафета памяти», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, в девяностые появились фейки о Великой Отечественной войне, а также ложные постулаты и выдаваемые за правду «вновь открывшиеся» обстоятельства. Несмотря на это, эстафету удалось передать не только в качестве учебников, академических изданий, документальных фильмов, но и на уровне ощущений и особой эмоции.

