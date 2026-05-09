Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, почему Эстония не празднует 9 Мая, — это проявление глупости. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале .

Поводом для публикации стали слова Каллас о том, что Эстония не отмечает День Победы из-за Иосифа Сталина. По ее версии, после окончания войны республика не получила свободу и независимость, а столкнулась с жестокостью и страданиями.

«Как говорится, глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела», — написала дипломат.

Она подчеркнула, что в советский период в прибалтийских республиках росло население и развивалась промышленность. Захарова также связала позицию эстонских властей по поводу 9 Мая с их отношением к тем, кто воевал против Красной армии.

«Учитывая, что героями Эстонии признаны легионеры-эсэсовцы, сражавшиеся против Красной армии, завтра у официального Таллина скорее будет день траура», — отметила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова прокомментировала ограничения связи и мобильного интернета в период празднования 9 Мая. Она отметила, что такие меры могут создавать неудобства, однако приоритетом в этой ситуации остаются вопросы безопасности.