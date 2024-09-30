Захарова назвала справедливым присвоение Поддубному звания «Герой России»

Присвоение военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному звания Героя России — это «реализованная справедливость». Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Она напомнила, что Поддубный стал первым журналистом в истории страны, удостоившимся звания «Герой России».

«Реализованная справедливость! Ура!» — написала дипломат.

Поддубный в начале августа получил серьезное ранение в ходе атаки украинского FPV-дрона в Курской области. Несколько СМИ сообщили о смерти журналиста, но позже стало известно, что ему удалось спастись. Позже журналист сообщил, что получил черепно-мозговую травму и многочисленные ожоги.

В конце августа президент Владимир Путин позвонил Поддубному в больницу, чтобы поздравить его с днем рождения и пожелать скорейшего возвращения к работе.