Озвученное президентом Владимиром Путиным заявление о том, что посредниками в российско-украинских переговорах не могут выступать представители стран, желающих стратегического поражения России, связано не с симпатиями или антипатиями, а с реалистичной оценкой того, как некоторые политические деятели относятся к России. Об этом 360.ru сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях ПМЭФ-2026.

«Если какой-либо государственный или политический деятель позволял себе заявления о том, что Россию надо перепрошивать, а нашу культуру отменять, то о чем с ним разговаривать? А главное — каким медиатором может стать такой человек? Какова добавленная стоимость его присутствия в процессе?» — задалась вопросом Захарова. По ее словам, подобные участники могут использовать площадку для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать абсолютно националистический подход и продвигать дальше свой нарратив.

Спасибо, мы это уже проходили. Семь лет сидели за столом переговоров и убеждали, что необходимо принять и закрепить юридически комплекс соответствующих всем нормам права мер, чтобы Украина могла жить в мире в рамках своих границ. Мы говорим об Украине на момент 2015 года.

Официальный представитель МИД напомнила, что уже тогда некоторые участники переговоров были заряжены русофобской тональностью, улыбались в глаза, но на самом деле не собирались выполнять никакие договоренности. «Очень важно понять, что это не про личностные симпатии или антипатии. И не про то, что мы не готовы принять помощь. Должно быть искреннее желание мира, а не стремление использовать ситуацию, как овечью шкуру, под которой будет скрываться очередной волк», — сказала собеседница 360.ru. Захарова напомнила события весны 2022 года, когда стартовали переговоры с Киевом, на которых принимали конкретные решения, ложившиеся на бумагу для будущих договоренностей.

Все было готово и завершилось бы результативно, если бы не те самые так называемые посредники, которые тогда подскочили в Киев и уговорили все разорвать, пообещав Зеленскому молниеносную победу.

По ее словам, именно поэтому к столу переговоров необходимо допускать только тех, кто будет вкладываться в конкретный результат, а не мешать или обманывать стороны процесса. Тем не менее Россия и сегодня открыта к диалогу. Однако рассуждать о возможном месте проведения переговоров Захарова не стала. «Мы не выбираем место для проведения праздника. Это серьезная, кропотливая работа», — заключила дипломат.