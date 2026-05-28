Армянское общество выступает против демонтажа мемориала героям Великой Отечественной войны в городе Артик, но власти республики не реагируют, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщил ТАСС .

Руководство города запланировало убрать памятник с площади и на его месте возвести фонтан. Причем непонятно, будет ли мемориал перенесен или просто уничтожен, что будет являться кощунством, рассказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что это часть опасной тенденции переписывания исторической памяти. Она заметила, что с недавних пор Ереван системно вычеркивает из документов словосочетание «Великая Отечественная война», несмотря на героизм, проявленный армянами в военные годы, и предположила, что это проявление европейских нарративов.

Ранее Мария Захарова заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится к ухудшению жизни граждан по примеру брюссельских коллег.