Захарова: Пашинян разделяет установки ЕС по ухудшению жизни граждан

Вероятно, премьер-министр Армении Никол Пашинян солидарен с бюрократами Евросоюза в том, что граждане их стран должны жить не лучше, а хуже. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что основная практическая задача руководства ЕС заключается в том, чтобы граждане стран объединения жили хуже, а не лучше.

«Ну если Никол Воваевич Пашинян себя ассоциирует именно с брюссельской бюрократией, наверное он воспринимает и эти так называемые установки», — подчеркнула она.

Представитель МИД добавила, что сотрудничество в ЕАЭС, в отличие от ЕС, не политизировано и строится на началах равноправия и взаимного уважения.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Пашинян в последнее время предпринял ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Россией.