ЗАГСы открыли прием заявлений на роспись в доме Деда Мороза и кинозале ГУМа

Пары смогут зарегистрировать брак в доме Деда Мороза в кинопарке «Москино» и в кинозале ГУМа в одну из самых красивых дат года — 25 декабря. Уханева отметила, что праздничное оформление площадок и атмосфера новогодней Москвы сделают такие церемонии особенно яркими и запоминающимися.

Чтобы зарегистрировать брак в доме Деда Мороза, нужно подать заявление во Дворце бракосочетания «Южное Бутово» или оформить его онлайн. Для церемонии в кинозале ГУМа регистрацию проводят во Дворце бракосочетания № 1. Госпошлина традиционно составит 350 рублей.

