«Загадал желание, а вдруг это беспилотник?» В небе над Кубанью заметили огненный шар

Вечером 11 марта жители Краснодарского края наблюдали в небе яркий огненный шар, который быстро сгорел. Напуганные беспилотной опасностью южане сначала приняли его за дрон, однако взрыва не последовало, сообщил 93.ru .

Объект наблюдали в Краснодаре, Анапе, Сочи и других городах края. Очевидцы отмечают, что падение было бесшумным.

«Метеорит видел или беспилотник. Очень красиво летел. С таким огненным хвостом. Но без звука. Надеюсь, что метеорит, потому что я первый раз его вижу, уже желание загадал. Будет неловко, если вонючий беспилотник мне его испортит», — рассказал один из жителей.

Другие предполагали, что это звезда или инопланетяне.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН утром 12 марта заявили, что, скорее всего, это был метеорит. Однако 10 марта появилась информация, что 600-килограммовый спутник NASA Van Allen Probe A, запущенный в 2012 году, начал неконтролируемое падение из-за высокой солнечной активности и должен был достичь земли как раз в эти дни. Аппарат изучал радиационные пояса Земли.

Этой ночью на Кубани вспыхнул пожар на нефтебазе после падения БПЛА.