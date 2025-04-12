Задержанный на два дня рейс Сочи — Пхукет авиакомпании Azur Air вылетел в Таиланд

Пассажиры авиакомпании Azur Air вылетели из Сочи на Пхукет с задержкой в 38 часов. Перевозчик принял решение заменить борт по техническим причинам, сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Вылет из Сочи на резервном воздушном судне планируется 12 апреля в 10:40 по местному времени. Расписание сформировано с учетом нормативного времени отдыха экипажа после перегонного рейса», — пояснили в авиакомпании.

Рейс из Сочи в Таиланд должен был вылететь 10 апреля в 21:30, однако вылет отложили на 11 апреля в 18:18. Позже в аэропорту сообщили, что самолет вернулся по техническим причинам. В Azur Air объяснили задержку сильным попутным ветром. Для выполнения рейса была запланирована дополнительная посадка в Минеральных Водах.

Перенос рейса был связан с техническими причинами, потребовавшими замены воздушного судна. Пассажиры провели ночь в отеле, самолет вылетел на Пхукет в 11:28.

Самолет Airbus А350, вылетевший из Москвы в Индонезию, запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Экипаж принял такое решение из-за отказа одного из двигателей.