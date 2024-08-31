Забытого почти на сутки в Шереметьеве пса передали хозяйке

Прилетевшего в переноске рейсом из Минска пса Семена забыли в московском аэропорту Шереметьево. Животное почти на сутки осталось в багажном отделении, где им занимались сотрудники наземных служб «Аэрофлота». Сегодня хозяйка вернулась за своим питомцем, сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании отметили, что на время ожидания тоскующему по хозяйке Семену оказывали необходимое внимание и заботу. За псом присматривали и давали ему воду.

Из-за того, что сотрудники компании не знали, когда владелица забытого животного вернется, в багажный отдел вызвали кинологическую службу, чтобы провести антистрессовую работу. Но их услуги не понадобились, потому что хозяйка Семена приехала за ним.

Так везет не всем животным. Собака Ночка не смогла улететь из Якутска в Москву транзитным рейсом. Волонтер Инесса в комментарии 360.ru рассказала, что обычно для такой перевозки достаточно сообщить на стойке регистрации, что животное останется на промежуточном пункте посадки.

Но в этот раз сотрудница «Аэрофлота» отказала, чем, по словам собеседницы, нарушила правила авиакомпании.