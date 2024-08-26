Собачья жизнь. Пса не разрешили взять на рейс «Аэрофлота» до Москвы

Четвероногий пассажир не смог улететь из Якутска в Москву. Сотрудница «Аэрофлота» не пустила собаку Ночку на борт, сославшись на транзитный рейс, рассказала 360.ru волонтер Инесса.

«Ночка должна была лететь рейсом Якутск — Москва — Санкт Петербург. Один из пассажиров согласился прикрепить собаку к своему билету. Также заранее ее зарегистрировали на горячей линии. Там добавили, что при вылете на стойке регистрации надо обязательно предупредить, что животное летит только до Москвы, так как рейс был транзитный», — сообщила она.

Вот только при отправке в Якутске сотрудница «Аэрофлота» не разрешила взять на борт собаку по причине транзитного рейса. А это противоречит правилами авиакомпании, отметила Инесса. По словам волонтера, это не первый случай, когда собаки летят с пассажирами.

«Чтобы отправить животное не в багажном отделе, а с человеком, мы просим неравнодушных людей привязать место. Когда прикрепляешь билеты на места с собакой, они сразу говорят, что если не конечная точка, то на стойке регистрации обязательно скажите, куда она летит. Также на животное вешают определенные бирки. Если бы это была моя первая отправка, я бы засомневалась в своей правоте», — отметила она.

По словам девушки, она уже сталкивалась с подобными придирками со стороны «Аэрофлота». Несколько лет назад сотрудники авиакомпании сняли щенка-подростка из-за того, что на переноске была микротрещина.

Причем она была не на дне, чтобы это как-то могло отразиться на перелете. Перед отправкой животных на самолет переноски стягивают крепежами и перематывают скотчем, рассказала Инесса.

Собеседница издания посетовала, что такие работники только портят репутацию «Аэрофлота», поэтому нужно «предпринять меры по борьбе с подобным самоуправством». В ответ на жалобу в авиакомпании обещали отреагировать и разобраться в ситуации.

Сейчас Ночка вместе с другими собаками находится в Подмосковье на передержке. Животные ищут любящих хозяев и дом, в котором их жизнь будет в безопасности.

Ранее в Екатеринбурге семья с 10-месячным ребенком не смогла улететь на самолете «Аэрофлота» из-за документов.