За воспитанием российской молодежи будет следить специальная группа

Путин поручил создать рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Информацию об этом разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи», — указали в тексте документа.

Организация будет заниматься координацией деятельности федеральных органов власти, вопросами создания единого воспитательного пространства, разработкой мер и анализом их эффективности в сфере воспитания молодого поколения. Ее руководителем назначили первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Кроме того, в состав группы вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой создания сети президентских кадетских корпусов. В них будут сочетаться обучение, проживание и комплексное развитие детей школьного и дошкольного возраста.