Правительству предложили создать в регионах президентские кадетские корпуса

В России необходимо создать сеть президентских кадетских корпусов, в которых будут сочетаться обучение, проживание, а также комплексное развитие детей школьного и дошкольного возраста. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Депутат вместе с соавтором обращения — парламентарием Яной Лантратовой — направил официальное письмо заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Он объяснил, что в российских регионах мало кадетских учреждений и школ-интернатов.

Глава фракции призвал организовать в каждом субъекте Российской Федерации президентские кадетские корпуса, которые будут представлять собой полноценные образовательные центры. По словам Миронова, дети в них смогут не только получать знания, но и физически, творчески и духовно развиваться. Также подобные заведения помогут молодежи подготовиться к будущей профессии.

«Нужно вносить изменения в федеральные программы, выделять финансирование, готовить кадры, выстраивать тщательное взаимодействие с регионами. Но это того стоит», — добавил Миронов.

Ранее парламентарий обратил внимание на загруженность учителей. Он призвал освободить педагогов от лишней бумажной работы и нормировать нагрузку.