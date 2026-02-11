За тарифами на услуги ЖКХ будет следить ФАС

Володин заявил об особом контроле за тарифами на ЖКХ, следить за ними будет ФАС

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России следует взять под особый контроль и предпринять все, чтобы защитить жителей страны. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин .

«Позиция всех депутатов Госдумы: надо брать тарифы под особый контроль. И мы в связи с этим приняли решение наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу», — сказал он.

Володин объяснил меру тем, что региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно.

«Мы людей защищаем от чрезмерного повышения тарифов, или все-таки у кого-то есть иная точка зрения?» — задался председатель ГД вопросом, попросив обосновать отличное от позиции большинства парламентариев мнение.

Володин обратил внимание, что среди поступивших в Думу обращений первое место занимает именно тема необоснованных решений по росту тарифов ЖКХ. Он призвал выносить эти вопросы на заседания и делать все для того, чтобы в регионах таких ситуаций не было.