Минэкологии Подмосковья призвало жителей не срывать подснежки

С наступлением весны в Московской области начинает устанавливаться теплая погода, а вместе с ней появляются и первые весенние цветы — подснежники. 19 апреля отмечается красивый неофициальный праздник — Всемирный день подснежника, который был учрежден в Англии в 1984 году. Этот день символизирует надежду, победу тепла над холодом и начало новой жизни.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин призывает не срывать подснежники и не пересаживать их в леса. «Любуйтесь хрупкой красотой на расстоянии — так она останется и для вас, и для будущего», — отметил он.

Подснежники в Подмосковье не являются дикорастущими — все встречающиеся в садах и парках растения были высажены специально. Родиной подснежников считаются южные районы России, такие как предгорья Кавказа и Крыма. На территории нашей страны произрастает 7 из 20 видов этого красивого растения, а 4 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации.