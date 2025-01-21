За самую дорогую шубу в России заплатили 34 млн рублей

Самую дорогую шубу в России купили за 34 миллиона рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», проанализировавшие продажи в 2024 году.

Самой дорогой оказалась шуба из соболя. На втором месте по дороговизне попало меховое изделие из норки (18 миллионов рублей), за ней следует шуба из овчины (четыре миллиона). Дешевле оказалась шуба из нутрии (почти в два миллиона), из енота — в 1,4 миллиона, из кролика/зайца — 1,5 миллиона, а из песца и лисицы — 1,7 миллиона рублей.

По данным Центра развития перспективных технологий, в среднем россияне приобретали меховые изделия за 82,4 тысячи рублей. На 29% вырос спрос на шубы из кролика или зайца. На втором месте по популярности оказалась верхняя одежда из песца или лисицы, спрос на которую вырос на 21%. Замыкают тройку лидеров шубы из енота, чей интерес увеличился на 15%.

В то же время в 2024 году продажи меховых изделий уменьшились на 7% по сравнению с предыдущим годом. Но в денежном эквиваленте отмечен рост на 7% (до 33 миллиардов рублей).

Ранее стилист Владислав Лисовец рассказал, что шубы из натурального меха визуально добавляют восемь лет к возрасту женщины.