Стилист Лисовец: шубы из натурального меха визуально добавляют восемь лет к возрасту женщины

Одежда средней длины в стиле 1950-х и 1960-х — один из актуальных трендов этого сезона. Приталенные вещи, а также ремни и пояса также станут гармоничным акцентом гардероба. При выборе верхней одежды следует избегать шуб из натурального меха, считает стилист Владислав Лисовец. Об этом он рассказал в беседе с News.ru .

По его мнению, практически не существует вариантов стильных и модных шуб. Эта одежда из натурального меха визуально добавляет минимум восемь лет к возрасту женщины.

«Шуба всегда выглядит громоздко, взросло и делает любую женщину такой, будто она потеряла искру внутри», — отметил Лисовец.

Эксперт добавил, что свою актуальность потеряли и пуховики. Они подойдут лишь для прогулок с собаками или детьми. Для городских будней Лисовец порекомендовал отдавать предпочтение более элегантным моделям верхней одежды.