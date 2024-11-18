Стилист Лисовец: шубы из натурального меха визуально добавляют восемь лет к возрасту женщины

Одежда средней длины в стиле 1950-х и 1960-х — один из актуальных трендов этого сезона. Приталенные вещи, а также ремни и пояса также станут гармоничным акцентом гардероба. При выборе верхней одежды следует избегать шуб из натурального меха, считает стилист Владислав Лисовец. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.
По его мнению, практически не существует вариантов стильных и модных шуб. Эта одежда из натурального меха визуально добавляет минимум восемь лет к возрасту женщины.
«Шуба всегда выглядит громоздко, взросло и делает любую женщину такой, будто она потеряла искру внутри», — отметил Лисовец.
Эксперт добавил, что свою актуальность потеряли и пуховики. Они подойдут лишь для прогулок с собаками или детьми. Для городских будней Лисовец порекомендовал отдавать предпочтение более элегантным моделям верхней одежды.
Дмитрий Медведев наградил молодогвардейца из Серпухова Диану Алумянц
Власти Германии подтвердили решение США об использовании ВСУ дальнобойных ракет
Денис Буцаев открыл выставку арт-объектов из вторсырья в Твери
Неизвестный расстрелял двух охотников в Талдоме
Россиянам назвали плюсы смены профессии после 45 лет
В Польше рассказали о желании Байдена стать виновником ядерной войны
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте