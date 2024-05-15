Депутаты предложили запретить продажу энергетиков детям: мнение адвоката | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 14:08 «За распитие ответственности не будет». Адвокат — о запрете продажи энергетиков детям Адвокат Ермаков: в России нет закона о запрете продажи энергетиков детям Unsplash

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Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете продажи энергетиков детям, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, решение необходимо принять до августа. В России действительно еще нет такого закона, рассказал 360.ru адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Ермаков и партнеры» Кирилл Ермаков.

На банках с энергетиками указана рекомендация не употреблять такие напитки не достигшим 18 лет.

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«Но запрета на продажу нет. Поэтому в целом требования о предъявлении документов при покупке энергетика незаконны. <…> Так что закона такого нет пока», — объяснил юрист.

Закон действительно могут принять до августа, если уже подготовлен проект, и его не будут возвращать для дополнений и коррекции, отметил Ермаков. По его словам, ограничить возраст могут в любом формате.

«Если речь идет именно про совершеннолетие, то тогда до 18 [лет]. Если речь идет просто о детях, например, то они могут сделать какой-то порог возраста, который покажется правильным», — подчеркнул специалист.

Если закон примут, скорее всего, внесут изменения в Кодекс об административных правонарушениях для введения каких-либо санкций к продавцам.

«Поэтому пока что сказать, какую ответственность будет нести продавец, невозможно. Но, естественно, несет продавец в лице юридического лица или индивидуального предпринимателя. <…> За распитие каких-либо энергетических напитков лицам, которые не достигли определенного возраста, вероятнее всего, ответственности никакой не будет», — заключил Ермаков.

Члены думских фракций предложили на федеральном уровне запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. По словам Володина, энергетики потреблял каждый четвертый россиянин, в том числе 53,2% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.