За неуведомление военкомата о переезде россиян начнут штрафовать круглогодично
Президент России Владимир Путин утвердил закон об административной ответственности с 1 января 2026 года за несвоевременное информирование военкомата о смене места жительства. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно новым правилам, за нарушение начнут выносить штраф в течение всего года, а не только в период призывных кампаний.
Теперь, если военнообязанный гражданин решит не сообщать в военкомат о выезде с прошлого места жительства более трех месяцев в любое время года, ему грозит административное наказание. Сумма штрафа — от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее в Совбезе также одобрили закон, сокращающий срок самовольного отсутствия в воинской части. Теперь время отсутствия призывника на месте службы без уважительной причины не должно превышать двух суток.
Ранее в Москве закрыли лазейку для желающих купить военный билет.