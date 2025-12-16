За неуведомление военкомата о переезде россиян начнут штрафовать круглогодично

Президент России Владимир Путин утвердил закон об административной ответственности с 1 января 2026 года за несвоевременное информирование военкомата о смене места жительства. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации .

Согласно новым правилам, за нарушение начнут выносить штраф в течение всего года, а не только в период призывных кампаний.

Теперь, если военнообязанный гражданин решит не сообщать в военкомат о выезде с прошлого места жительства более трех месяцев в любое время года, ему грозит административное наказание. Сумма штрафа — от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее в Совбезе также одобрили закон, сокращающий срок самовольного отсутствия в воинской части. Теперь время отсутствия призывника на месте службы без уважительной причины не должно превышать двух суток.

Ранее в Москве закрыли лазейку для желающих купить военный билет.