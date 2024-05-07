«За него голосуют». Шахназаров назвал Путина лучшим президентом | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 12:12 «За него голосуют». Шахназаров назвал Путина лучшим президентом Режиссер Шахназаров назвал президента Путина лучшим главой государства

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Генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров назвал Владимира Путина лучшим президентом для России. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru перед церемонией инаугурации в Кремле.

Шахназаров выразил уверенность, что Путин пользуется поддержкой народа. Население страны считает, что постоянная смена правителей была бы невыгодна для России.

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«За него голосуют. На Западе этого не понимают», — подчеркнул режиссер.

По его мнению, Путину удается справляться со сложным многонациональным и многоконфессиональным государством.

«У него огромный опыт, огромный авторитет. <…> Ему доверяют», — отметил Шахназаров.

Церемония инаугурации президента началась в Кремле. Эта процедура зафиксирована в Конституции России. После нее Путин официально вступит в должность.