«За него голосуют». Шахназаров назвал Путина лучшим президентом | 360°

07 мая 2024, 12:12
«За него голосуют». Шахназаров назвал Путина лучшим президентом
Режиссер Шахназаров назвал президента Путина лучшим главой государства
Генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров назвал Владимира Путина лучшим президентом для России. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru перед церемонией инаугурации в Кремле.
Шахназаров выразил уверенность, что Путин пользуется поддержкой народа. Население страны считает, что постоянная смена правителей была бы невыгодна для России.
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«За него голосуют. На Западе этого не понимают», — подчеркнул режиссер.
По его мнению, Путину удается справляться со сложным многонациональным и многоконфессиональным государством.
«У него огромный опыт, огромный авторитет. <…> Ему доверяют», — отметил Шахназаров.
Церемония инаугурации президента началась в Кремле. Эта процедура зафиксирована в Конституции России. После нее Путин официально вступит в должность.
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