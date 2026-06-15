Тишковец: за неделю в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков

За всю неделю в Москве может выпасть до половины июньской месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«Практически всю неделю погода в Москве будет по-майски прохладная и довольно дождливая. Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона включительно до субботы», — сказал он.

По словам метеоролога, ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, днем температура не превысит +15...+20 градусов, что примерно на пять градусов холоднее обычного для этого времени года.

«В целом за шесть суток в столице ожидается до 43,5 миллиметра осадков, что составляет около половины от всего июньского объема небесной влаги», — объяснил синоптик.

К выходным температура все-таки перешагнет 20-градусный порог. В субботу на фоне уходящего циклона местами еще пройдут кратковременные дожди, а в воскресенье инициативу на синоптической карте перехватит погожий антициклон.