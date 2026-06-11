«Яндекс Погода» добавила на карту стикеры с реакциями

Стикеры с реакциями появились в мобильном приложении «Яндекс Погоды». Снимки экрана есть в распоряжении 360.ru.

Пользователи могут выразить свое отношение к происходящему за окном, выбрав котенка на солнышке, песика под зонтом, голубя в резиновых сапогах и другие забавные картинки.

На главном экране видна самая частая реакция. Можно узнать, каких людей рядом больше — тех, кто наслаждается летним теплом или ждет окончания проклятой жары, посочувствовать аллергикам, разделить эмоции от внезапно хлынувшего дождя.

В потоке стикеров можно следить за реакциями других пользователей в режиме реального времени.