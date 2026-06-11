«Яндекс Погода» добавила на карту стикеры с реакциями
Стикеры с реакциями появились в мобильном приложении «Яндекс Погоды». Снимки экрана есть в распоряжении 360.ru.
Пользователи могут выразить свое отношение к происходящему за окном, выбрав котенка на солнышке, песика под зонтом, голубя в резиновых сапогах и другие забавные картинки.
На главном экране видна самая частая реакция. Можно узнать, каких людей рядом больше — тех, кто наслаждается летним теплом или ждет окончания проклятой жары, посочувствовать аллергикам, разделить эмоции от внезапно хлынувшего дождя.
В потоке стикеров можно следить за реакциями других пользователей в режиме реального времени.
Сейчас функция работает только в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани, пояснила служба поддержки на странице во «Вконтакте».
Ранее метеорологи «Яндекс Погоды» рассказали, что в Нижегородской области ожидается лето теплее обычного. В то же время экстремальных температурных рекордов и аномального количества осадков ждать не стоит.