«За нами дело не станет». В Думе рассказали о допмерах по защите от нападения собак

В России могут создать систему для оперативного реагирования на жалобы о нападениях бездомных собак. Депутат Нина Останина рассказала 360.ru, что одна из предложенных идей заключается в создании такой системы на основе уже действующей экстренной службы «112».

Министерство природы разработает дорожную карту, и органы власти будут реагировать на обращения россиян. По словам Останиной, в Минприроды сказали, что не было нормативных документов для создания типовых рекомендации регионам.

Ну что, за нами дело не станет. Поэтому вот уже вчера мы начали подписывать законопроект о системе быстрого реагирования, чтобы на федеральном уровне закрепить необходимость создания «112» (добавить в функционал службы реагирование на сообщения граждан об опасных бездомных животных — прим. ред.) и обязать Минприроды разработать типовые положения в регионах. Вот в этом смысл данной новеллы.

Как отметила собеседница 360.ru, пока у службы «112» нет функционала оперативно реагировать на сообщения о том, что бездомные собаки угрожают жизни и здоровью людей. Депутаты предложили создать оперативную службу, которая будет действовать как полиция или Росгвардия. У ее сотрудников будет оружие, и они смогут быстро реагировать в случае прямой угрозы жизни. Это поможет справиться с обезумевшим животным и защитить людей.

«У нас, по сути дела, нет службы быстрого реагирования, и об этом говорят сами люди, которые, увидев скопление собак, обращаются к администрации, в полицию. Но пока там направят службу отлова — собаки перемещаются. <…> Возбуждают дело: где-то административное, где-то уголовное, если это совсем тяжелый случай. Но тогда, когда событие (нападение собак — прим. ред.) уже случилось. А вот сейчас позвонить нашим гражданам, сказать, что вот в таком-то районе целая стая собак, которая представляет угрозу ребенку — нет», — пояснила депутат.

Ранее бродячие собаки набросились на двух девочек в Краснодаре. Как выяснилось, псы неоднократно нападали и на других людей.