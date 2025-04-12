Собаки напали на двух школьниц в Краснодаре

Следственный комитет России завел уголовное дело после нападения бродячих собак на двух девочек в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ведомства.
Вечером 11 апреля на Уральской улице животные накинулись на двух несовершеннолетних, которые шли с занятий. Эти же собаки ранее неоднократно бросались на других людей.
Следственный отдел по Карасунскому округу города Краснодара СК по Краснодарскому краю возбудил дело по статье о халатности. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Несколько дней назад два стаффордширских терьера накинулись на жительницу Сочи. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными ранами, которые медикам пришлось зашивать. Женщина провела на больничной койке несколько дней.
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