Собаки напали на двух школьниц в Краснодаре

СК: в Краснодаре завели дело из-за нападения собак на двух девочек

Следственный комитет России завел уголовное дело после нападения бродячих собак на двух девочек в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ведомства.

Вечером 11 апреля на Уральской улице животные накинулись на двух несовершеннолетних, которые шли с занятий. Эти же собаки ранее неоднократно бросались на других людей.

Следственный отдел по Карасунскому округу города Краснодара СК по Краснодарскому краю возбудил дело по статье о халатности. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Несколько дней назад два стаффордширских терьера накинулись на жительницу Сочи. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными ранами, которые медикам пришлось зашивать. Женщина провела на больничной койке несколько дней.