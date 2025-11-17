За квартиру в Москве с микрокухней захотели выручить 16 миллионов рублей

В Москве продают квартиру с кухней в 3 кв. метра за 16 млн рублей

На продажу в центре Москвы выставили квартиру с кухней площадью в три квадратных метра за 16 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС .

Общая площадь квартиры составляет 23,5 «квадрата». Она находится в конструктивистском кооперативном доме 1930 года постройки. Над квартирой расположен высокий чердак под скатной кровлей.

При этом квартира с самой маленькой кухней в России — в два квадратных метра — продается в Республике Марий Эл за 1,87 миллиона рублей.

Кухня находится в квартире гостиничного типа в кирпичном доме 1963 года постройки в Йошкар-Оле. Площадь самой квартиры составляет 13,5 квадратного метра.

Депутат Сергей Миронов предлагал решить жилищную проблему в России с помощью нераспроданного жилья. По его словам, возвращение системы социального найма могло бы помочь миллионам граждан, в том числе малоимущим.