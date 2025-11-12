Жилищную проблему в России захотели решить с помощью нераспроданных квартир

По его словам, развитие системы социального найма могло бы помочь миллионам граждан, особенно малоимущим. Однако государство практически не строит жилье, и сдавать в аренду ему нечего, а коммерческие расценки и высокие кредитные ставки делают жилье недоступным даже для людей со средним доходом.

Миронов отметил, что ужесточение правил льготной ипотеки привело к падению продаж недвижимости на 18% за девять месяцев 2025 года, а в некоторых регионах — на 25-30%. Число нераспроданных квартир оценили более чем в 300 тысяч. Застройщики не спешат продавать их в условиях падения спроса.

«Предлагаю запустить программу социальной найма жилья, которое простаивает и приносит убытки застройщикам. Не хотят они по фиксированной цене продавать квартиры государству — пусть сдают их в аренду по долгосрочным контрактам, а государство будет передавать нуждающимся с возможностью выкупа при господдержке», — предложил парламентарий.

Для некоторых россиян подобная льготная аренда, по мнению Миронова, может стать единственной возможностью получить жилье.