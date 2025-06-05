За какие грибы на даче посадят в тюрьму

Юрист Георгиева: за выращивание грибов с псилоцибином на даче могут посадить

В современном мире не обязательно отправляться в лес за грибами, теперь их можно культивировать на собственной даче. Однако далеко не все грибы рекомендуют выращивать на участке. Юрист Алла Георгиева заявила агентству «Прайм» , что за некоторые культуры придется отвечать перед законом.

Под запретом грибы, содержащие психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин.

«Административная ответственность будет в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей или ареста до 15 суток», — сказала Георгиева.

Если на участке обнаружат от 20 плодовых тел, это будет культивированием в крупном размере. Наказание — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы до двух лет.

Выращивание от 200 грибов — это культивирование в особо крупном размере. Срок наказания за такое ужесточается — до восьми лет лишения свободы, возможно, с дополнительным ограничением до двух лет.

Уголовная ответственность еще предусмотрена не только за выращивание опасных грибов, но и за их сбор. Речь идет о трюфелях. Также нельзя собирать краснокнижные ягоды. Как отметил RT, за такое можно сесть в тюрьму на четыре года.