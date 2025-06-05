За какие грибы на даче посадят в тюрьму
Юрист Георгиева: за выращивание грибов с псилоцибином на даче могут посадить
В современном мире не обязательно отправляться в лес за грибами, теперь их можно культивировать на собственной даче. Однако далеко не все грибы рекомендуют выращивать на участке. Юрист Алла Георгиева заявила агентству «Прайм», что за некоторые культуры придется отвечать перед законом.
Под запретом грибы, содержащие психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин.
«Административная ответственность будет в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей или ареста до 15 суток», — сказала Георгиева.
Если на участке обнаружат от 20 плодовых тел, это будет культивированием в крупном размере. Наказание — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы до двух лет.
Выращивание от 200 грибов — это культивирование в особо крупном размере. Срок наказания за такое ужесточается — до восьми лет лишения свободы, возможно, с дополнительным ограничением до двух лет.
Уголовная ответственность еще предусмотрена не только за выращивание опасных грибов, но и за их сбор. Речь идет о трюфелях. Также нельзя собирать краснокнижные ягоды. Как отметил RT, за такое можно сесть в тюрьму на четыре года.