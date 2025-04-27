Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор ряда грибов

В Подмосковье стартовал грибной сезон. В апреле и мае в лесах региона можно будет увидеть сморчки и строчки. Однако при сборе стоит соблюдать меры предосторожности и помнить о законодательных нарушениях. Об этом рассказал RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Эти грибы требуют особой подготовки перед употреблением, но при правильной обработке они становятся настоящим украшением стола», — отметил он.

В Подмосковье даже можно найти трюфели, если очень постараться.

Парламентарий напомнил о видах, которые собирать категорически нельзя. Это ядовитые грибы, например, бледная поганка или мухоморы.

В список попадают и краснокнижные. За их незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу грозит уголовная ответственность. Запрещено срезать рядовку мацутакэ, женьшень настоящий и родиолу розовую.

«Важно отметить, что федеральное законодательство разрешает собирать недревесные ресурсы, такие как грибы и ягоды, исключительно для собственных нужд. Регионы, в свою очередь, вправе устанавливать дополнительные ограничения», — добавил Чаплин.

Собеседник призвал выяснять перед походом в лес, какие грибы и растения можно собирать в конкретном населенном пункте.

Ранее 360.ru подробнее рассказал о грибном календаре.