«За гранью человечности». В ГД предложили отменить срок давности за изнасилования детей

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложила отменить сроки давности для преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе данных парламента.

«Для любого нормального человека половые преступления в отношении детей и подростков — за гранью человечности. Такие криминальные проявления по опасности для общества вполне сопоставимы с терроризмом и особо жестокими убийствами», — подчеркнули парламентарии.

В России до сих пор действует правило «срока давности» для насильников несовершеннолетних и педофилов. Это означает, что преступник может избежать ответственности, если пройдет достаточно времени и его не поймают.

В Санкт-Петербурге полиция нашла насильника, напавшего на 10-летнюю девочку, спустя 24 года. После допроса его отпустили под подписку о невыезде, поскольку срок давности по делу истек.

«Педофилы и насильники прекрасно знают все это и пользуются несовершенством закона, скрываясь и затягивая следственный процесс. Наличие срока давности работает на них <…> Поэтому ЛДПР предлагает больше не освобождать от уголовной ответственности по истечении срока давности лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — указали авторы проекта.

Законопроект предлагает изменить статьи 78 и 83 Уголовного кодекса РФ. Отмена срока давности по таким преступлениям — это знак для всех преступников, что им не удастся избежать наказания, независимо от того, сколько лет прошло с момента злодеяния. Главная задача, подчеркнули депутаты, — защитить детей от любых угроз их жизни и здоровью.

Ранее в Екатеринбурге суд смягчил подозреваемому в педофилии меру пресечения. Из-за плохого самочувствия мужчину отпустили домой. Местных жителей это решение не обрадовало, они боятся за своих детей.