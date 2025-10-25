На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой

В Екатеринбурге суд смягчил подозреваемому в педофилии меру пресечения. Из-за плохого самочувствия мужчина вернулся домой. Местных жителей это решение не обрадовало, они потребовали обезопасить детей, сообщило издание Е1.ru .

Мужчину арестовали по заявлению матери 12-летнего школьника. По версии следствия, 56-летний уралец заманил его в квартиру и надругался. Сначала суд отправил обвиняемого в СИЗО, затем перевел под домашний арест. В начале октября его заметили соседи.

«В отделении полиции нам сказали, что он теперь под домашним арестом. Весь дом в шоке! Мы боимся за своих детей. Рядом несколько школ и детский сад», — заявила журналистам местная жительница.

Пресс-служба судов Свердловской области сообщила, что суд учел плохое состояние здоровья мужчины. Он пробудет дома, по меньшей мере, до 17 ноября.

