За год в России пять брендов одежды закрыли магазины и ушли в онлайн

Российские бренды Durpee, Face Code, Inspire Girls и Pelican, а также турецкая марка Mai Collection закрыли магазины в России за год и перешли на онлайн-формат. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя департамента исследований и аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерину Ногай.

«Закрытия магазинов происходят в условиях общей тенденции на замедление темпов экспансии ритейла, которая наблюдается на рынке с конца 2024 года. Сегодня новые бренды практически не выходят на российский рынок, а существующие сокращают количество неприбыльных магазинов, фокусируясь на развитии флагманских пространств и каналов продаж в онлайн», – отметила Ногай.

По словам Ногай, с начала 2026 года в России не появилось ни одного зарубежного бренда. При этом в 2025 году 12 новых иностранных игроков открыли свои точки.

В апреле итальянский бренд Trussardi закрыл магазины в России. Trussardi официально объявил об уходе с отечественного рынка еще в 2022 году. Однако в 2024-м в СМИ появилась информация, что бренд хочет вернуться и откроет магазин на Ходынском поле, однако этого не произошло.